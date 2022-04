Svært med autoriteter

Ved timens afslutning er det John Toldsted selv, der står i spidsen for undervisningen, som kredser om arkaisk tid.

»Vi skal virkelig tale om gentagelser, for det er jo mærkeligt. De laver de samme skulpturer. Det er jo ret kedeligt. Der fandtes kun to af slagsen«, siger han og tilføjer:

»Så hvad synes I, at jeg skal skrive på tavlen? Uuuh, der er en flod af intelligens kan jeg se«, lyder det fra John Toldsted om hænderne, der atter melder sig i rummet.

Distancen mellem elev og lærer synes minimal i John Toldsteds undervisning. Og det er egentlig fuldstændig bevidst. For når man griner, så åbner kroppen sig, og så er det muligt at putte noget faglighed i den, mener han.

»Jeg forsøger virkelig at afmontere den autoritet, som man helt naturligt har som lærer. Jeg har selv svært ved at tage en autoritet alvorligt. Også min egen autoritet. Jeg vil hellere skabe et rum, hvor de kan møde en lærer, som rummer noget mere end eksamensforberedelse. Et rum hvor eleverne kan opdage, at et fag som oldtidskundskab ikke kun har relevans i skolen, men at væggene i klasselokalet er transparente«, siger John Toldsted.

Og noget tyder på, at det er lykkedes. I hvert fald har 16 elever indstillet ham til Politikens Undervisningspris.

»Eleverne er jo mine egentlige ledere, så derfor er det meget rørende og meget værdifuldt. Jeg kan se en meget kraftig mening med mit arbejde, som jeg har haft i 20 år, og det er klart, at det bliver forstærket med indstillingerne. Det er en fornøjelse at få lov til at være i det honninggule lys fra eleverne«.