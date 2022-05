Det krævede en vild brandtest at få lov til at bygge Danmarks højeste træhus

I et værksted i et telt på byggepladsen monterer håndværkerne de store stålbeslag, som skal holde træsøjlerne sammen med den etageadskillelse, der på byggesproget hedder et dæk. Også dækkene er af limtræ i tykke lag, som en gigantisk krydsfiner, der ankommer til Ørestad fra den svenske producent.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her