Kære politiker. Hvad vil du gøre?

Over 30 medier fra hele verden – heriblandt Politiken – har i denne uge i en appel opfordret vestlige lande til at tage handling på klimatopmødet i Egypten. Medierne foreslår, at fattige lande får eftergivet gæld til at klare klimaproblemerne, at de lande, der har forurenet mest, påtager sig mest ansvar, og at olie- og gasselskaber skal betale mere i skat. Vi har forelagt forslagene over for politikere i Danmark og EU. Det har ikke været muligt at få et svar fra Socialdemokratiet.