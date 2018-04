»Jeg synes ikke, jeg er lalleglad. Og jeg synes heller ikke, jeg fornægter noget som helst«

Historien udvikler sig til fortællingen om dengang, han stjal en bakke med 12 stykker blandet smørrebrød fra en smørrebrødsjomfru på Vesterbrogade, der jagtede ham hele vejen hjem til hans lejlighed. Line Knutzon har siden tilføjet en legetøjspistol til anekdoten og brugt den i et af sine teaterstykker.

»Jeg havde altså ikke nogen pistol. Men det retfærdiggør jo ikke, hvad jeg gjorde«.

Han fifler lidt med de hvide snore, der hænger fra hættetrøjen. Binder en sløjfe.

»Jeg kan også binde en slipseknude«, siger han, mens han trasker ind gennem porten til Botanisk Have.

»Ej, men okay. I 80’erne var det ret svært at se positivt på tingene. Jeg var kun i starten af 20’erne, purung, men gik til begravelse hele tiden, for helt vildt mange af mine venner døde af aids«, siger han og tygger lidt på indersiden af sin kind. Peter Frödin var selv sprunget ud som homoseksuel i begyndelsen af selvsamme årti, hvor den seksuelle orientering lægefagligt blev set som en psykisk sygdom, og hvor mange mennesker troede, at alle homoseksuelle var smittet med hiv.

»Det var smerteligt og sørgeligt, for de, der døde, var ikke klar til at skulle herfra. Og hele tiden var generelt voldsom, fordi der var så meget usikkerhed. Ingen vidste rigtig noget om hiv og aids. Var det bare et kys, der gjorde det? Eller hvis nogen nyste på en? Eller en myg? Altså. Det var så vanvittigt. Det var jeg meget opmærksom på«, siger han.

»Det var selvfølgelig svært at se det positive, lige når man gik ind i kirken, eller når en, man kendte, kom med krykker og sår i ansigtet. Jeg tror ikke, der var nogen, der kunne se noget godt i det. Så jeg blev meget bevidst om døden, men det var også mærkeligt, for jeg var der jo stadig. Jeg var tilbage«.

I dag ser han noget meget fint og smukt i en tid, der dengang virkede håbløs. For han oplevede, at hans omgangskreds begyndte at passe bedre på hinanden og udvise større ømhed. En detalje, han skulle lidt på afstand for at se.

»Man vælger jo selv, hvor fokus ligger, og hvis jeg lader den dårlige følelse fylde mig, bliver det hele bare håbløst«, siger han.

Den trygge kernefamilie

Måske er det ikke så underligt, at Peter Frödin har let ved at vende tingene på hovedet og se dem i et andet lys. Han er nemlig ikke ligefrem den lidende kunstnertype, der er vokset op i et kaotisk hjem, haft misbrugsforældre eller er blevet mobbet i skolen.

Han er vokset op i en lejlighed i Skånegade på Amager i en kernekonstellation med en far, der var finmekaniker og reparerede lægeudstyr, en mor, der arbejdede på Landbohøjskolen, og en storesøster, der sjældent var rigtig irriterende.

I folkeskolen var han vellidt, og de fleste syntes faktisk, han var ret sjov, som han husker det. Selv skiftet til en gymnasial uddannelse, der ellers kan få de fleste teenagere til at stille spørgsmål om, hvem de er, er ikke noget, Frödin husker som problematisk.

Nu havde han gået 10 år i en »fantastisk« folkeskole, så det var da bare »en skøn tid«, da han så begyndte på hf.

Ikke engang da Peter Frödin fortalte forældrene, at han var homoseksuel, var det særlig dramatisk. Han havde ellers ventet med at sige noget, til han faktisk havde fået en kæreste.

Så var der jo »ligesom noget godt at fortælle«.

Hvis du nu tager en sød pige med hjem, skat, så laver vi den gode gryderet, du ved. Ja, det var jo så ikke en sød pige, jeg tog med

»Det er jo lidt sådan en typisk sætning, ens mor kan sige til en. Hvis du nu tager en sød pige med hjem, skat, så laver vi den gode gryderet, du ved. Ja, det var jo så ikke en sød pige, jeg tog med, men det var jo stadig en kæreste. Og gryderetten var jo også en god ting. Men i virkeligheden var det fjollet, at jeg tænkte sådan over det, for mine forældre var fantastiske, da de så fik det at vide. Jeg kunne sagtens bare have sagt det«, siger han.

Den lille frygt, der trods alt var hos den unge Frödin, håber han dog, at andre kan slippe for. Han håber, at flere forældre vil være som Liam Neesons karakter Daniel i den populære film ’Love Actually’ fra 2003. Scenen husker Frödin stadig meget tydeligt, da Liam Neeson spørger stedsønnen, hvem han er forelsket i, og hvad hun hedder, hvorefter han retter sig selv og tilføjer: Eller hvad han hedder.

»Det er meget yndigt, synes jeg. I forhold til, hvor meget vi taler om alle former for stigmatisering i dag, var det tidligt, at nogle i 2003 tog den form for sprog op. Men det var så rigtigt set«, siger han lidt eftertænksomt.

Ville være landmand

Han peger pludselig på en bygning uden for Østre Anlæg og udbryder:

»Deroppe bor Ida Davidsen«.

»Man kan faktisk gå ned i hendes butik og bestille et stykke med Peter Frödin«, siger han, mens han behændigt træder uden om løgplænen på vej ind i anlægget. Den må jo ikke betrædes.

Han har et par moderigtige og ikke mindst fodvenlige sneakers på og er iført en forårslys cottoncoat og en rygsæk.

Han har altid været glad for at være ude. Lige siden familien i hans barndom købte en sommerhusgrund i Ramløse Bakker tæt på Frödins fætter og bedsteforældre. I begyndelsen stod der kun et villatelt på grunden. Sidenhen blev det til et af den slags redskabsskure fra byggemarkederne, man lige kunne mase to feltsenge og et par madrasser ind i. En helt særlig kontrast til den asfalterede gård hjemme på Amager, hvor han ellers voksede op, en gård, hvis eneste natur var træbeklædningen på cykelskuret.

Peter Frödin fokuserer altid på det positive ved folks små mærkværdigheder, og han elsker at lede efter selv de mindste detaljer. Foto: Peter Hove Olesen

Peter Frödin havde det faktisk så godt udendørs, at han i 8. klasse overvejede at blive landmand. Efter en tur på Louisiana og en udstilling om moderne arkitektur blev han dog så fascineret af alternative måder at bygge huse på, at han hellere ville være arkitekt.

»Men måske var det en god idé at blive tømrer først, tænkte jeg. Så jeg kom i erhvervspraktik og endte med at ligge under et tag på Amagerbrogade og isolere et loft med Rockwool. Så der mistede jeg interessen på et splitsekund«, siger han.

Det var først i 1982, som 18-årig, at Peter Frödin gik til audition på den amerikanske musical ’Runaways’ på Mercur Teatret og opdagede, at det her mistede han nok ikke interessen for.

»Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg som barn nogensinde tænkte, at jeg skulle være skuespiller. Og det er heller ikke, fordi jeg var den grædende klovn, indtil jeg endelig fandt manegen, du ved, men på Mercur Teatret følte jeg mig hjemme på en måde, jeg ikke havde gjort før. Det var sikkert det værste lort, vi lavede, men jeg mødte nogle helt fantasiske mennesker, og jeg kunne mærke en form for tilhørsforhold. Så der blev jeg bare i og for sig. I det miljø«, siger han.

Herefter forsøgte Frödin at lave så meget teater som muligt, mens han var tilkaldevikar på Peder Lykke Skolen, hjemmehjælper og bartender på Café Kellerdirk sammen med Line Knutzon og søskendeparret Nikolaj og Paprika Steen.

Til sidst fik han arbejde på DR, hvor han parodierede popmusik under kunstnernavnet The Armhulers. Senere kom han med i børneprogrammet ’Bullerfnis’ sammen med Hella Joof og i programmet ’Transit’, hvor han lavede ’Karrierehjørnet’ med Martin Brygmann. En gruppe mennesker, der alle var med til at lave de juleshows på Café Liva og Cafeteatret, der i 1997 endte som Lex & Klatten på tv. Gruppen fik cementeret sig som landets sjoveste entertainere. Siden har Peter Frödin været med i et hav af tv-shows, teaterstykker og film. Og i stort set alt har han brugt det lyse sind og sit komiske talent.

Måden, han er sjov på

På de fleste teatre er der et lille hul i fortæppet, og der står Peter Frödin altid et par gange, inden et show går i gang. Så står han og betrager de folk, der har brugt penge på en billet og har taget pænt tøj på for at komme ind og glo på ham.

»Det er der noget meget rørende over, synes jeg. Og så skal man fandeme gøre sig umage«, siger han.

På samme måde, som man ikke kan forklare et stykke musik eller et maleri uden at forfladige den reelle oplevelse, er det svært at beskrive det sjove ved en mand, der sjældent leverer traditionelle punchlines og stort set ikke siger noget, der i sig selv er sjovt.

Det er Peter Frödins facon at være på, og måden han leverer på, der er det sjove.

Med ekstrem musikalsk præcision og timing holder han pauser mellem bestemte ord, trækker dem ud eller smager på dem. Det er måden, hans stemmeføring og ansigtsudtryk konstant nuancerer og vægter sætninger på. Det er balancen mellem at være mennesket Peter Frödin, der fortæller en historie, og figuren Peter Frödin, der fintfølende og gestikulerende føjer komiske lag til den historie.

Han tænker ikke selv på det, siger han. Men det er så også en pointe, for forcerer man komisk timing, dør den, mener han.

Har du aldrig oplevet, at folk ikke grinte?

»Når jeg er med til at lave et show, er det altid et samarbejde om at lave det, vi selv synes er sjovt. Vi går aldrig ud ad en tangent for død og pine at tvinge et grin ud af folk, hvis de så ikke griner på dagen. Det er jo okay, hvis ikke de kan lide det. Og det er da mindst lige så fantastisk, hvis man køber en billet, selv om man overhovedet ikke ved, hvad det er, man skal se«.

Men når man lever af at underholde, er det vel ubehageligt, hvis ikke folk griner?

»Jeg har aldrig oplevet, at publikum kollektivt sagde: ’Hold kæft, hvor er det latterligt’, men jeg forsøger også på forhånd at give folk en god fornemmelse af, hvad de skal ind at se. Det har jeg gjort helt tilbage fra Lex & Klatten og Det Brune Punktum. Og også det show, vi laver i Tivoli nu«, forklarer han.

Det Brune Punktum havde for eksempel et show, der hed ’Helbredelsen af manden med den visne hånd – eller du må godt i numsen’, og det kommende show i Tivoli hedder ’Mor og far sidder i Grøften–- og så husker vi lige at tørre Connie om munden’. Peter Frödin synes altid, at titlerne sammen med plakaternes visuelle udtryk giver noget til publikum, før de overhovedet køber billet.

Det er heller ikke, fordi jeg var den grædende klovn, indtil jeg endelig fandt manegen

»Hvis du allerede tænker ’Fy for helvede, det pis gider jeg ikke se’, når du ser plakaten, så bliv hjemme. Men hvis du køber billet, er det jo ikke kun én form for sjov i gaden. Det er jo sketch, mimen og måske moderne dans af en eller anden art. Men jeg synes, det er vigtigt at sende et signal, så så få mennesker som muligt går forkert. Det er både for min og for deres skyld«, siger han.