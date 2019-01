Henrik Sass Larsen har bestilt syv kæmpemalerier om partiets historie: »Jeg synes ikke, der er noget DDR over det her, men det er Socialdemokratiet med stort S og selvtillid«

En mælkedreng giver den som agitator fra ladet af sin vogn mellem Fælledparkens bøgestammer. Som søjler understøtter de det prægtigt udsmykkede loft i Arbejdermuseets festsal, hvor røde faner hænger fra balkonerne. Men en af vognens junger er væltet, og af dens hvide væld fremmanes ansigtet af den socialistiske arbejderbevægelse i Danmarks grundlægger, Louis Pio.

Fakta Folkets Tid Billedkunstneren Jacob Bostrup har på bestilling fra Socialdemokratiet skabt syv malerier til partiets gruppeværelse på Christiansborg, som fortæller partiets historie fra 1872 til i dag. Prisen for værkerne er hemmelig. Samtidshistorikeren Martin Ejner Olsen Grunz, der er tidligere formand for Selskabet for Arbejderhistorie, har fungeret som rådgiver i processen og står som hovedforfatter til det medfølgende bogværk, som også rummer bidrag fra kunsthistorikeren Connie Hansen.

Skulle nogen om muligt løbe sur i symbolikken, står Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, klar med hjælp til fortolkning:

»Det var jo spildt mælk, for Pio endte i landflygtighed, og det lykkedes næsten af slå den første arbejderbevægelse helt ned«, gestikulerer han ivrigt.

I maleriet 'Fremtidens Danmark 1945' opkaldt efter partiprogrammet af samme år, er Hans Hedtoft og Vilhelm Buhl portrætteret som passager og styrmand på en af de kuttere, der fragtede danske jøder til Sverige i 1943. Maleri: Jacob Brostrup

I maleriet 'Fremtidens Danmark 1945' opkaldt efter partiprogrammet af samme år, er Hans Hedtoft og Vilhelm Buhl portrætteret som passager og styrmand på en af de kuttere, der fragtede danske jøder til Sverige i 1943. Maleri: Jacob Brostrup

Ude i baggrunden skimtes en løber fra dagens populære DHL-stafetter, der kommer os i møde på åstedet for det mytologiske Slaget på Fælleden, som gerne betegner fagbevægelsens fødsel.

»Dybbøl Mølle er også med, for partistifterne var i vidt omfang veteraner fra krigene omkring 1864. Her kunne de velhavende købe sig fri og få en ikke-velhavende til at stille sig op som kanonføde i stedet«, fortsætter Sass Larsen.

Vi står i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, hvor partiet i mere end en menneskealder har vedtaget den politik, der skulle få afgørende betydning for »det Danmark, du kender«, som det hedder med en nyere partiparole. Det er den historiefortælling, som gruppeformanden og hans nærmeste for små to år siden besluttede at give et ganske iøjnefaldende udtryk.

Hans og Ella Hedtoft om bord på fiskerbåden Henny, som Vilhelm Buhl har fået æren af at styre. Maleri: Jacob Brostrup

Hans og Ella Hedtoft om bord på fiskerbåden Henny, som Vilhelm Buhl har fået æren af at styre. Maleri: Jacob Brostrup

Rundt om os hænger resultatet i form af billedkunstneren Jacob Brostrups syv enorme malerier af Socialdemokratiets historie, som dette efterår erstattede Maja Louise Engelhardts billeder af årstidernes landskaber med deres mere uudgrundelige indslag af menneskelighed.

Men det var ikke en hvilken som helst udsmykningsopgave, melder Sass Larsen åbent ud:

»Vi sagde klart, at vi jo ikke ønsker at få frembragt de her billeder for at blive kede af det, men fordi vi egentlig synes, vi har nogle ting at være glade og stolte over. Så vi kunne kigge lidt rundt, når vi sad her i gruppeværelset, som er vores vigtigste arbejdsrum, og se vores historie fortalt, uden at det blev helt vulgær DDR-arbejderkunst«, siger Henrik Sass Larsen.

Sass havde i 2004 selv erhvervet et hold af Jacob Brostrups billeder til privaten i Køge. Nu sad han foran kunstneren og bestilte det, han selv havde tænkt, skulle være som Bjørn Nørgaards gobeliner, men med Socialdemokratiets historie, husker Jacob Brostrup selv om det første møde:

»For mig var det en drømmeopgave, for jeg havde helt ærligt gået og drømt om at lave noget til lige netop det lokale, som jeg opfatter som velfærdsstatens maskinrum. Det er interessant på samme måde som et kirkerum, fordi der findes en særlig andagt«, siger Brostrup, som tilføjer, at han i øvrigt hverken er religiøs eller medlem af partiet.

En magthavers bestilling af et politisk historisk værk om hans eget parti er på ingen måde hverdagskost. Den historisk belastede genre findes dårligt i dag, og bare frygten for at blive spændt for en politisk vogn vil få mange til at vige tilbage.

»Den risiko har jeg været klar over. Men jeg opfatter det nu som en ganske fri opgave, for jeg har haft så meget materiale at vælge imellem. Det svære var mere, at jeg her måtte bevæge mig over i et noget mere symbolistisk billedsprog, end jeg ellers bruger«, siger kunstneren.

Brostrup blev parret med arbejderhistorikeren Martin E. O. Grunz, som nu kom til at fungere som hans rådgiver undervejs i de næste to års arbejde. Han står i dag som hovedforfatter til den medfølgende partihistorie på bogform, som udkommer på mandag og ligesom malerierne bærer den samlende titel, ’Folkets Tid’, et lån fra en linje i Oskar Hansens klassiker fra arbejdersangbogen, ’Danmark for Folket’.

I øvrigt har hverken han selv eller partiapparatet blandet sig nævneværdigt i tilblivelsesprocessen, forsikrer Henrik Sass Larsen, mens vi spadserer videre til det store maleri, der skildrer perioden fra 1934 og frem.

»Vi er utroligt stolte af Stauning, Nina Bang og de fagforeningsfolk, der har banket forbedringer igennem for almindelige mennesker. Det er vi altså« Henrik Sass Larsen, gruppeformand (S)

Men hvor har man så blandet sig?

»Med meget få ting. Såsom når vi blev spurgt, hvilken fagforeningsmand vi ville hive med ind her, og der bag bordet sidder så Hans Rasmussen, ’den stærke smed’«, siger gruppeformanden og peger på baggrunden bag gengivelsen af verdens første demokratisk valgte kvindelige minister, Nina Bang, som fik ansvaret for undervisning i Thorvald Staunings første regering fra 1924. Omkring de to finder arbejderbørn vej op til leg i lyset i en mørk baggård.

Jens Otto Kragh ville hellere have været kunstner end politiker, minder maleriet 'En bygning vi rejser 1955' om, mens Anker Jørgensen har fået plads i familien Danmarks midte på parcelhusterrassen. Maleri: Jacob Brostrup

Jens Otto Kragh ville hellere have været kunstner end politiker, minder maleriet 'En bygning vi rejser 1955' om, mens Anker Jørgensen har fået plads i familien Danmarks midte på parcelhusterrassen. Maleri: Jacob Brostrup

Projektet er et svar på den historieløshed, der findes i tiden, svarer Henrik Sass Larsen, da jeg spørger, hvad behovet for alt dette egentlig er.

Men er det også en historieløshed hos socialdemokraterne selv?

»Det tror jeg. Min egen generation var den første, som ikke fik en stringent forståelse for Danmarkshistorien og verdenshistorien. Det var mere plukvise udsnit, og selv om 1968-pædagogikken bestemt gjorde gode ting, så har en af de mere problematiske konsekvenser været, at vi blev historieløse generationer. Den katastrofe kan jeg selv og alle andre så forsøge at rette op på ved at løbe den viden op, men det er jo helt på eget initiativ«.

Anker Jørgensen til kaffeslabberas i kunstnerens familie med en ung udgave af kunstnerens far for bordenden. Maleri: Jacob Brostrup

Anker Jørgensen til kaffeslabberas i kunstnerens familie med en ung udgave af kunstnerens far for bordenden. Maleri: Jacob Brostrup

»Meningen er også, at enhver, der kommer ind her, nu kan se, hvad vi selv har taget med. Vi er utroligt stolte af Stauning, Nina Bang og de fagforeningsfolk, der har banket forbedringer igennem for almindelige mennesker. Det er vi altså«.

Er der politiske valg undervejs, som har bragt jer socialdemokrater i tvivl om, hvem I er?

»Tiden efter murens fald var meget international på en måde, hvor de mest idealistiske typer i vores branche helst ville have slettet nationalstaterne fra kortet. Det var galt tænkt, også for Socialdemokratiet. Vi har aldrig villet et Komintern, sådan som kommunisterne ville«, siger Henrik Sass Larsen.

»En verden med Trump, Putin, Brexit og et handlingslammet EU, der hverken kan styre indvandring eller superrige i skattely, kalder på klare svar. Indtil videre har centrum-venstre været langt fra at levere svarene internationalt, og derfor har mange stemt på højre- og venstrepopulister i raseri«.

Dette er en selvkritik også i forhold til jeres forvaltning af magten de senere år?

»Meget. Og Socialdemokratiet skal kunne give et først og fremmest nationalt svar«, siger Henrik Sass Larsen og går videre til sit yndlingsbillede.

Det har en penselbevæbnet Jens Otto Krag i vand til knæene foran et staffeli som sit centrale motiv. Krag ville selv helst have været kunstner, men var nok bedre til at få almuen rykket ind i parcelhuse end til at male dem, synes skildringen at antyde. Og så er der ellers dansk hygge med kunstnerens egen familie på terrassen, hvor Anker Jørgensen har fundet plads i selskabet med en rød kaffekande.

»Man kan selvfølgelig finde masser af konflikter, som ikke er kommet med her« Henrik Sass Larsen, gruppeformand (S)

I er meget optaget af den her fortid. Dan Jørgensen skrev bog om Stauning, og når Mattias Tesfaye skriver om udlændingepolitik, må den spejles i Anker Jørgensen. Hvad er det, der skal hentes der?

»En sammenhængende argumentation for, hvorfor tingene er, som de er. I det tidlige socialdemokrati udgav man masser af bøger, fordi det var en del af skolingen. I 20 eller 30 år forsvandt det kapitel fra bogen, men det er altså svært at forstå, hvad folkepensionen er, hvis man ikke har forstået kampen om folkepensionen«, siger gruppeformanden.

Hvad med alle konflikterne?

»Det her ovre kan man godt diskutere«.

I seriens mest dystre billede, som skildrer besættelsestiden, er Hans Hedtoft med fru Ella placeret om bord på fiskerbåden Henny, som sejlede nordjyske jøder fra Strandby til Sverige, da nazisterne begyndte jødeforfølgelsen i Danmark i 1943. Det var Hedtoft, som personligt advarede det jødiske samfund om den forestående aktion. Men i styrehuset finder vi også samarbejdsregeringernes mest kontroversielle socialdemokrat, Vilhelm Buhl. Han samlede penge ind til redningsaktionen, er begrundelsen, men Buhl er mere kendt for den forkætrede ’stikkertale’, som undsagde modstandsbevægelsens aktiviteter.

I maleriet 'Ny kurs mod bedre tider 1993', som skildrer perioden fra de ideologimættede 1970'ere til Poul Nyrup Rasmussens statsministertid fra 1993, dukker både den kuldsejlede politik Økonomisk Demokrati (ØD) og Jeppe Aakjærs hyldestdigt til Peter Sabroe som de fattiges værner og de riges ris op. Maleri: Jacob Brostrup

I maleriet 'Ny kurs mod bedre tider 1993', som skildrer perioden fra de ideologimættede 1970'ere til Poul Nyrup Rasmussens statsministertid fra 1993, dukker både den kuldsejlede politik Økonomisk Demokrati (ØD) og Jeppe Aakjærs hyldestdigt til Peter Sabroe som de fattiges værner og de riges ris op. Maleri: Jacob Brostrup

»Buhl hjalp til med at få flugten finansieret. Det skal vi da kunne sige med stolthed og selvsikkerhed, selv om vi kan fortsætte med at diskutere samarbejdspolitikken herfra og til evighed« siger Sass Larsen.

»Her tog Anders Fogh Rasmussen (V) det rene modstandssynspunkt på sikker afstand af krigen, men hvad var der sket, hvis Stauning, som han selv ville, var gået af og ikke var blevet overtalt til at blive? Jeg synes stadig, det er svært at svare på, hvad jeg selv ville have gjort«, siger Sass Larsen, der med en rutineret sværvægters selvfølgelighed sender et nyrestød retur til sine nutidige og historiske modstandere i Danmarks Liberale Parti:

Fra venstre finder man Norges tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland, fagforeningsmanden Max Bæhring, Poul Nyrup Rasmussen i mængden og får et glimt af Mogens Lykketoft i den fipskæggede udgave. Maleri: Jacob Brostrup

Fra venstre finder man Norges tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland, fagforeningsmanden Max Bæhring, Poul Nyrup Rasmussen i mængden og får et glimt af Mogens Lykketoft i den fipskæggede udgave. Maleri: Jacob Brostrup

»Venstre har derimod en skammelig historie her, for deres betingelse for at gå med i samlingsregeringen var, at fattige mennesker på fattigdomshjælp skulle fratages stemmeretten. Det burde de stadig skamme sig over«.

Men vi ved jo, at der er konflikt om samarbejdspolitikken. Vi ved også, at der i 1956 var en kæmpe storstrejke hvor 100.000 vrede arbejdere stod lige herude på grund af et socialdemokratisk indgreb. Alle de mange konflikter kan vi ikke se i denne fortælling. Er den ikke et skønmaleri?

»Det synes jeg nu ikke, den er. Man kan selvfølgelig finde masser af konflikter, som ikke er kommet med her. Der er altid blevet råbt af os fra venstre, at det hele ikke var godt nok, eller at det var for dyrt fra højre. Det er vi ligeglade med, for når vi ser på det lange stræk, har vi fået, hvad vi ville, og det er vi utrolig stolte af«.

Sejrherrens historie

Henrik Sass Larsen har dog trods alt hverken selv malet billederne eller skrevet den bog, som følger dem. Så her må vi først en tur omkring historiker Martin E. O. Grunz, der altså i tillæg til rollen som rådgiver for kunstneren, også bærer ansvaret for den skriftlige historiske fremstilling.

Bag skildringen af homoseksuelles adgang til registreret partnerskab finder vi den sydafrikanske frihedshelt Nelson Mandela, Sveriges myrdede statsminister Oluf Palme, tyske Willy Brandt og Svend Auken. Maleri: Jacob Brostrup

Bag skildringen af homoseksuelles adgang til registreret partnerskab finder vi den sydafrikanske frihedshelt Nelson Mandela, Sveriges myrdede statsminister Oluf Palme, tyske Willy Brandt og Svend Auken. Maleri: Jacob Brostrup

Det samlede projekt, ’Folkets Tid’, er, som han ser det, først og fremmest historien om demokratiets udbredelse til hele den danske befolkning. Skal den klemmes ind på syv malerier og en komprimeret bogform, vil der nødvendigvis være ting, man må gå lettere hen over, bemærker historikeren, som har været formand for Selskabet for Arbejderhistorie og i øvrigt selv sidder i bestyrelsen for partiets 8. kreds i Valby.

»Hun vil jo være børnenes statsminister, og der er en skovbørnehave deroppe« Henrik Sass Larsen, gruppeformand (S)

»Noget, som gør lidt ondt på en historiker som mig, kan jo være, at P. Knudsen ikke er med på billederne. Selv om han ikke er den mest kendte, er han bortset fra Stauning den længst siddende formand, og det var under ham, at Socialdemokratiet kom i Folketinget og blev det største parti«, siger Martin E. O. Grunz, som nævner den danske kolonifortid som et af de andre mulige nedslag, der gås let hen over i bogen.

Det springer måske i øjet, hvor lidt forskellige tiders strid i og omkring partiet fylder i fremstillingerne?

»Det kan man mene, men der er flere grunde til det. Jeg har anlagt en vinkel, hvor jeg ser meget på det produkt, der kommer ud af de forskellige forløb. Det, kan man mene, er sejrherrens historie. Men jeg har bare ikke fokuseret så meget på enkelte debatter som på de faktiske, politiske ændringer«.

»Ser vi for eksempel på diskussionen om det, vi i dag meget bredt kalder udlændingepolitikken, synes jeg dog på ingen måde, at jeg underspiller, at der har været en betydelig intern diskussion«.

De sidste 20 års socialdemokrati har været præget af store uenigheder om, hvor man skulle hen. Kan man fortælle historien om de år uden at gå ind i dem?

»Det synes jeg godt, man kan, selv om vi selvfølgelig noterer de valg og fravalg af for eksempel Svend Auken og Frank Jensen, der sker undervejs. Det interessante som historiker er, hvad der står tilbage, når kampene er afgjort, eller måske ikke er afgjort«, siger Martin E. O. Grunz.

Lidt i det skjulte

For kunstneren Jacob Brostrup har det at tegne kritisk kant til partiet ikke været påtrængende som sådan, siger han. Dels fordi opgaven i et omfang svarer til de portrætter, andre kunstnere hyres til at lave af enkeltpolitikere på Christiansborgs gange.

Maleri: Jacob Brostrup

Maleri: Jacob Brostrup

»Jeg maler ikke næsen større i bar trods og havde ikke lyst til at falde i karikaturen og udstyre Poul Nyrup Rasmussen med cykelhjelm«.

»Men for mig er der helt klart en henvisning til de interne spændinger i det seneste billede, hvor Helle Thorning Schmidt og Mette Frederiksen indgår. Der står altid en anden klar i kulissen i de store partier«.

Og måske er der ifølge kunstneren også en lille skjult konflikt på spil i de traditionelle jernbanespor, som på billedet ikke kan finde ud af at mødes med dem fra metroen, hvor Helle Thorning Schmidt tager et skridt ud på banelegemet.

Mette Frederiksen betragter en opdateret version af Anna Anchers ikoniske værk, 'Pigen i Køkkenet', hvor kvindefiguren nu er blevet udstyret med afrikansk dragt. Maleri: Jacob Brostrup

Mette Frederiksen betragter en opdateret version af Anna Anchers ikoniske værk, 'Pigen i Køkkenet', hvor kvindefiguren nu er blevet udstyret med afrikansk dragt. Maleri: Jacob Brostrup

Henrik Sass Larsen, nu bliver Thorning vel ikke kørt over af toget?

»Nej, nej, nej, for du kan se, at der står nogle arbejdere på sporene ude foran og passer pænt på hende«.

På den anden side af sporene står efterfølgeren Mette Frederiksen og betragter en opdateret udgave af Anna Achers ikoniske maleri af ’Pigen i køkkenet’, hvor figuren er blevet udstyret med en farverig klædedragt. Måske en reference til formandens egen Afrikainteresse, hvis da ikke billedet på en ny dansk kvinde af vor tid. Til højre for hende leder en mosbegroet trappe op til en lille pige i en lys forårsskov.

»Hun vil jo være børnenes statsminister, og der er en skovbørnehave deroppe«, griner Henrik Sass Larsen.

Hvis jeg nu nøjes med at sige, at den ikke får for lidt?

»Som K. K. Steincke sagde i sin tid: »Jeg er kun halvt så glad for mig selv, som andre ville have været i mit sted«. Her er der for en gangs skyld produceret noget, vi kan være stolte af, og jeg synes altså ikke, at kritik af Socialdemokratiet er en mangelvare i debatten«.

Andre vil sige, hold da op, sådan et patos har vi ikke set siden DDR?

Bag Helle Thorning Schmidt giver H. C. Hansen den som romersk buste med mandolin. Statsministeren fra årene mellem 1955 og 1960 spillede selv og fik sine sange og digte optaget i Arbejdersangbogen. Maleri: Jacob Brostrup

Bag Helle Thorning Schmidt giver H. C. Hansen den som romersk buste med mandolin. Statsministeren fra årene mellem 1955 og 1960 spillede selv og fik sine sange og digte optaget i Arbejdersangbogen. Maleri: Jacob Brostrup

»Det må de selv om. Jeg synes ikke, der er noget DDR over det her, men det er Socialdemokratiet med stort S og selvtillid. Hvilket andet parti vil kunne frembringe syv malerier, hvor de kan prale af deres virke på samme måde? Hvad ville Venstre male? Skattelettelser? Mere til landbruget?«

Mange af de reformer, I praler af, har Venstre været lige så meget med på, vil Lars Løkke Rasmussen (V) i dag sige?

»Det har de bare ikke. Når de har været med, er det sket modstræbende og vrangvilligt. Venstre undlod at stemme imod socialreformen, men stemte jo aldrig for den, og de var imod velfærdssamfundet helt op i 1980’erne. Jeg vil mene, at det bliver nogle store, tomme malerier, hvis de skal gøre det samme, men jeg synes da, de skal prøve«.

Historien har jo en vægt, så hvad håber du, den gør ved jer, der sidder i lokalet?

»Jeg synes da, det giver et ansvar at skulle sidde her og træffe en beslutning for parti, som har taget endog utroligt væsentlige beslutninger i snart 150 år. Så er det jo udmærket, at man gør sig umage og tænker sig lidt om, inden man beder om ordet, ikke?«, siger gruppeformanden.