Kort efter ringede telefonen. Thomas Bobergs kæreste ville advare ham. Men det var for sent. Han havde spist to af tre piller

Forfatteren og lyrikeren Thomas Boberg har brugt 6 år og 435 sider på at konfrontere angsten, »hævne sig på virkeligheden« og skrive sig ud på den anden side af sindssygen. Derom, hvor der er plads til kærligheden. Til lyset, til kæresten, Rebecca, og til det nye kontinent i den 58-årige digters liv. Han rejser for at skrive og skriver for at overleve. Men faktisk havde turen til Afrika nær slået ham ihjel.