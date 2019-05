Brøndby Strands højhuse er blevet et museum: »Det, vi kan fortælle her, er almindelighedens historie«

Forstadsmuseet er rykket ind i et af de fem højhuse i Brøndby Strand, som snart skal rives ned. Her fortælles et stykke danmarkshistorie, hvor velfærdsstaten rullede det tunge skyts ud og forsøgte at skabe en fremtidens by med lys, luft, god plads og sikre stisystemer.