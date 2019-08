To søstres besøg hos politiet og deres historie om Jeffrey Epstein får stor opmærksomhed

Den tidligere dømte amerikanske finansmand Jeffrey Epstein, der var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger, da han tog sit liv, var også en magtfuld skikkelse på kunstscenen i New York. Han var bestyrelsesmedlem på et kunstakademi og udnyttede angiveligt sin position til at skaffe sig adgang til unge kvinder allerede i 1990’erne.