De er seksuelle, men ikke længere sexobjekter. Kvinderne er blevet deres egne i computerspil

Det viste, hvordan en spilstereotyp voldsmand i virkeligheden voksede og blev langt mere interessant ved at interagere med kvinder, der ikke kun var der for at være lækre. Blandt andet vendes perspektivet på hovedet, når man halvvejs inde i spillet pludselig bliver tvunget til at spille som den 14-årige lille og svage, men hurtigere Ellie, så man virkelig kan mærke kontrasten til den granvoksne og brutale Joel.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind