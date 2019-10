Lektor: Derfor er Rasmus Paludan en gave til demokratiet

Pludselig er der noget, man ikke længere må mene. At diktatur er en god idé. Eller at kloden ikke bliver varmere. Selv om vi sjældent giver os i debatter, påvirker vi hinanden, viser en doktordisputats om debatkultur i Danmark. Men vi skal også passe på, når vi lyder for enige, siger forfatteren. For de gamle holdninger skjuler sig ofte bare i sproget.