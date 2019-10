Den amerikanske stjerneforfatter Hanya Yanagihara: Selv hvis man ikke har sex, kan venskabet godt være dybt romantisk. Du er lige så trængende, lige så sårbar

Forfatteren bag den litterære sensation ’Et lille liv’, Hanya Yanagihara, brugte 18 år på at skrive sin første bog, ’Folket i træerne’, der nu udkommer på dansk. Begge bøger handler om seksuelt misbrug og misbrug af magt, men blev skrevet, før MeToo blev til #MeToo. Politiken mødte hende i hendes lejlighed med 12.000 bøger i New York (en by, hun hader mere og mere) til en snak om ambitioner, #MeToo, at få nye venner midt i livet, om ikke at kunne lide børn og om den nye bog, hun skriver i Trumps Amerika.