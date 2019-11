Men faktisk har der ikke været noget graverende at trække tilbage, pointerer hun – mere end én gang. For på de fem år, hun har sendt ’Det, vi taler om’, er det kun blevet til en enkelt sag i Pressenævnet. Og den vandt hun.

Man har en udløbsdato

»Pffst«, siger det. Ditte Okman laver danskvand på sin sodastream og finder så en klud frem. Hun tørrer køkkenets spisebord over, pakker to iPads og resten af morgenrutinen væk. Gulvet ligner resultatet af en kamp mellem glimmerkanoner og bomber af cheerios. Slagmarken får lov at ligge.

Der virker fredeligt i lejligheden i Indre København. Vel nærmest halvharmonisk. Børnetegninger på væggene og feriefotos på køleskabet. På toilettet ligger en bunke vasketøj og to ekstra toiletbørster stadig pakket i plastik. Et rigtigt familiehjem.

Men det med at være familie har ikke været nemt for Ditte Okman de seneste år. Faktisk var den 44-årige radiovært en overgang så lidt en del af familien, at datteren Betty ikke gad at sige hej til sin mor, når hun endelig var hjemme.

»Eller hvis jeg skulle putte«, tilføjer Ditte Okman.

»Skal mor ikke putte i dag?«, spørger hun med begejstret forældrestemme.

»NEJ!«, citerer hun Betty.

»Det gad hun kraftedeme ikke. Hun ville bare have sin far. Jeg ser det egentlig som et kæmpe sundhedstegn, at hun sagde fra over for mig«.

Det begyndte en forårsaften for to et halvt år siden, da en mand fra politiet ringede og sagde, at Ditte Okmans storebror, Kim, var død. Han blev fundet i sin lejlighed med en bristet hovedpulsåre, og lige så pludseligt som han mistede livet, slog hans søsters liv revner.

»Min brors død ruskede i noget. I min livsopfattelse«, siger hun.

Det er gået op for mig, at man har en udløbsdato

Allerede inden brorens død havde hun visse udeståender med tilværelsen. Ditte Okman blev mor til sønnen Lloyd i en sen alder, og da hun som 41-årig fødte lillesøster Betty, gik det op for hende, at det blev familiens sidste barn.

»Det var en meget stor ting for mig. Shit. Jeg overvejede ikke engang, om jeg ville have flere børn, men bare det, at nu var det ikke mit valg mere, var helt vildt ubehageligt«, siger hun.

»Det er gået op for mig, at man har en udløbsdato. Ikke bare i ens underliv, men i ens liv. Og det bliver jeg bare hele tiden mindet om«.

Hun blev mindet om det, da politiet ringede den aften i 2017. Ligesom hun er blevet mindet om det de fire gange i løbet af de seneste fire år, de har flaget på halvt for en kollega på Radio24syv. Først var det den tidligere vært Mads Holger. Så Louise Hart, der var vært på programmet ’Nattevagten’. Nedim Yasar, der blev skudt i Københavns Nordvest-kvarter. Og endelig Master Fatman med det borgerlige navn Morten Lindberg, der døde pludseligt i marts.

Livets slutning blev en lige lovligt konkret faktor for Ditte Okman.

På flugt

Tabet af broren var nu mere end bare den påmindelse. Hendes bror havde lige siden deres barndom i et etplanshus i Farum været den, der passede på hende, når hun havde svært ved at finde ud af livet.

»Hvis nogen har opdraget mig og taget mig i hånden igennem livet, er det min storebror«, siger hun.

Forældrene beskriver Ditte Okman som ret fraværende i hverdagen.

Hun erindrer, at det tit var broren, der lavede mad til hende. Og så gav han hende lov at komme ind og kigge på hans samlinger af sten og tegneserier. Hun beskriver ham som intellektuel og dyb; selv som barn var han ikke typen, der rigtig legede. Men de lavede radio sammen. 11-årige Ditte Okman var værten, og broren kom så ind som forsangeren for popbandet Level 42 eller en anden kendis, hun kunne interviewe på engelsk. Hun har stadig kassettebåndene i en kasse i kælderen.

Det var et hjem, hvor man kunne tale om alting. Og diskutere alting. Og det passede den konfliktsøgende Ditte fint, mens det var sværere for broren.

Min bror var et bedre menneske, end jeg er. Han var mere tilgivende. Det er jeg ikke

»Hvis vi spiste aftensmad, og mine forældre sad og skændtes eller diskuterede et eller andet, kunne han finde på at udbryde: »Nej, hvor smager maden godt!«. Og jeg sad og tænkte: »Hvad er det for noget mærkeligt noget at sige?«. Men han ville bare gerne have, at der var ro og fred«, siger hun.

Selv hørte hun ikke engang efter. Hun var ligeglad med, om de diskuterede.

»Min bror var et bedre menneske, end jeg er«, konstaterer Ditte Okman.

»Han var mere tilgivende. Det er jeg ikke. Jo, hvis man kommer og siger undskyld, så er jeg færdig. Men han var et tilgivende og et meget mildt væsen. Han var på en eller anden måde en højere kaste end mig. Fra vi var børn, har han altid været den gode, og jeg var den strenge«.

Deres forhold var kun tættere af den årsag. Så da hun mistede ham, skvattede hun ned i en tilstand af sorg og dødsangst. Og langs kanterne skred andre ting med ned. Som familielivet. Ditte Okman begravede sin bror og tog så på druk for at slippe for den frygt, det pludselige farvel havde skabt i hende. Hun kom hjem, sov, arbejdede og tog på druk igen. Og igen.

»Jeg skulle overdøve alt det kaos, der var inde i mit hoved, og det har jeg bare overdøvet med noget andet kaos. Men så mærkede jeg det i hvert fald ikke. Indtil jeg vågnede op næste dag og havde kæmpe syge tømmermænd«, siger hun.

Når hun endelig var hjemme, kunne hun ikke finde ud af at være mentalt til stede.

»Det kan godt være, at jeg sad sammen med min familie, men jeg kunne ikke rigtig engagere mig, fordi mit hoved bare var en blanding af kaos og ... ja, kaos«.

På et tidspunkt spekulerede hun i, om hun skulle ryge pot i stedet for at drikke alkohol. Bare for at slippe for nogle af tømmermændene.

Var det ude af kontrol?

»Nej ... Det var en meget bevidst flugt. Men jeg var også godt klar over, at det var mega uholdbart. Jeg vidste godt, at jeg var på flugt, jeg kunne bare ikke være nogle steder. Jeg kunne se, at det fungerede virkelig dårligt for mine børn. Så jeg tænkte jeg: »Okay. Hvordan fa’en kommer jeg lige hjem til mig selv igen? Og hvad er det egentlig, det her går ud på?««.

Hun besluttede at bytte festerne ud med terapi.

»Jeg skulle komme hjem til mig selv igen«, siger Ditte Okman.

»I stedet for at gå totalt i panik og feste det hele væk. Det er paradoksalt, at alt det, jeg savnede, var nærværet og det fællesskab, der giver mening i livet. De ordentlige relationer. Alligevel var jeg hele tiden på flugt, fordi jeg var bange for at gå glip af noget«.

Hun har indset, at det er familien, hun ikke vil gå glip af. Så hun tager ikke længere på den slags ture i byen. Og hun er på talefod med datteren Betty igen.

Ditte Okman står bøjet ind under køkkenbordet udrustet med en vådserviet i hver hånd og er alligevel gået i kamp med de knuste cheerios og løvfaldet af glimmer fra Bettys nye nederdel.

Om kun halvanden uge flytter hun herfra. For selv om hun er tilbage ved familien, må ægteskabet slutte.

Ditte Okman vil ikke komme nærmere ind på hvorfor. Det er helt nyt, i bogen beskriver hun stadig forholdet som stabilt. Hun ved knap nok selv, hvordan hun har det med skilsmissen endnu, så dens indre dele skal ikke tværes ud over en masse sider i Politiken.

To år i en sikkerhedstjeneste

I stedet tager hun to skåle op fra køkkenbordet og viser deres indhold frem. Slikkepinde og vingummier i radioaktive farver. Hun har haft det med hjem fra en ferie i Israel, og hver aften må børnene vælge et stykke hver. For med Ditte Okman som mor må man gerne få en is, efter man har været i børnehave. Hver dag. Og slik igen efter aftensmaden.

Hun tager stadig jævnligt til Israel. Kalder det sit andet fædreland. Ditte Okmans far var israelsk, så familien kom der meget, da hun var barn. Som student tog hun derned igen og kom så hjem og indskrev sig på semitisk filologi på Københavns Universitet.

»Egentlig ville jeg altid gerne være journalist, men jeg turde ikke søge ind på Journalisthøjskolen. Det var sådan noget med, at der var mange tusind ansøgere og kun 100, der kom ind. Jeg blev bare bange for det«, siger hun.

Så hun prøvede det akademiske af. Og hadede det.

»Bacheloren tog mig seks år, for jeg kunne overhovedet ikke finde ud af det. Det var sådan en underlig lingo. Jeg kan stadig ikke genkende mig selv i de opgaver fra dengang, jeg indimellem støder på i min kælder«.

Hun flygtede til tilbage til Tel Aviv for at læse hebraisk. Der fik hun et job i Israels sikkerhedstjeneste, hvor hun i godt to år havde til opgave at tale med passagerer og tjekke, at ingen tog bomber med om bord på fly på vej ind i landet. I mellemtiden oprettede Roskilde Universitet en kandidatuddannelse i journalistik. Så da bacheloren var ovre, flyttede Ditte Okman hjem til Danmark og begyndte på RUC. Planen var at blive mellemøstkorrespondent.

Men så havnede hun i praktik på B.T. – og fandt ud af, at det med at skrive om de kendte og kongelige var hun endog rigtig god til. Og hun kunne lide det. I dag kan hun ikke se sig selv blive korrespondent. Det er båret af nyheder, og Ditte Okman interesserer sig for personlige historier. Men drømmen om at flytte til Israel igen i en periode for at formidle menneskers fortællinger lever stadig. Der er bare kommet to børn i vejen, som hun først og fremmest vil være mor for.

»Der er også børnecigaretter!«, udbryder Ditte Okman, da hun studerer indholdet af slikskålene.

»Vidste du, at man kan puste i dem, og så ryger de? Er det ikke herligt!?«.

Hun gider ikke at bekymre sig om konventionerne. For hvorfor skulle hun dog leve sit liv efter andres forventninger? Ja, faktisk er det hovedsageligt det, hendes nye bog handler om.

’#tyndogrig’ blev til på baggrund af samme hashtag. Hun brugte det første gang for to somre siden, da hendes bror lige var død. Familien var på ferie på en luksusbåd i Portugal. Der var champagne og frodige klippesider, ren idyl.

»Jeg havde lige tabt 14 kilo og så bare mega godt ud. Jeg var superveltrænet og brun og sad på den der båd og drak champagne«, siger hun.

»Og jeg havde det bare ad helvedes til«.

I Ditte Okmans øjne så spejlbilledet på skærmen med dets kontrollerede smil og smarte omgivelser bundforlorent ud. Så hun lagde det op med hashtagget #tyndogrig. Et hashtag, der siden har betegnet alt det tåbelige ved, hvor perfekt vi fremstiller vores liv.

»Jeg så jo tynd og rig ud. Men alle kan jo redigere de der åndssvage billeder. Du skal bare swipe, så er der et nyt filter på og et nyt filter, og nå! Gud, her ser jeg bedst ud!«.

Hun stopper sin swipen i luften og tværer med en pruttelyd pegefingeren ned i en imaginær vælg-knap.

»Fyr den af! Jeg synes bare også, at det er vigtigt, at man er et menneske. Det andet er jo bare en eller anden røvsyg skal«, siger Ditte Okman.

Med udgangspunkt i egne erfaringer skriver hun i ’#tyndogrig’ om alle de emner, som hun synes, at folk skal droppe deres moraliseren om. Hvornår man får børn, hvad man bruger sine penge på, og hvordan man i det hele taget opfører sig.

Hun skriver, at vi skal holde op med at give gode råd til nybagte forældre, der ikke har bedt om dem. Og hun skriver om, hvordan hun selv har sendt mails til tilfældige mødre på Instagram med vejledning i, hvordan de med fordel kan lægge deres barn til at sove, allerede når det gaber første gang. Tredje gang er det nemlig for sent.

»Det er jo frygteligt. Man har jo altid en rem af huden med et eller andet, hvor man opdager, hvor latterlig man selv er«, griner hun.

At Ditte Okman har stærke holdninger, kommer hver fredag til udtryk i ’Det, vi taler om’. Selv om hun kun har haft én sag i pressenævnet, har hun rækker af klager. For mange danskere har virkelig en holdning til ’Det, vi taler om’. Og værten er sådan en, de enten elsker eller hader.

Når hun sender programmet, er sms-rullen fra lytterne en blanding af dybfølte kærlighedserklæringer og deciderede hadebeskeder.

Det går mere og mere op for mig, at andre opfatter mig som kontroversiel

Da hendes forlag kontaktede Politiken, var det med indledningen:

»Jeg ved ikke, hvad du synes om Ditte Okman – meningerne er jo delte«.

Selv studsede Okman over formuleringen. Hvorfor skrive sådan?

»Men det går mere og mere op for mig, at andre opfatter mig som kontroversiel«, siger hun.

Allerede i 2010 blev hun første gang en person, folk talte om.

Det begyndte med en skandale. I sin bog kalder hun det den første shitstorm i Danmark. Ditte Okman, dengang pressemedarbejder for Venstre, var endnu et rimeligt ukendt navn. Men en dag lavede hun et opslag på sin Facebook-væg om kioskdamen på Christiansborg, som i Okmans optik var »fucked up og medicineret«.

Og pludselig var alle danske medier med på historien om pressekvinden fra Venstre, der havde hængt en sagesløs kioskmedarbejder ud på internettet. Hun blev både tilsvinet og truet. B.T. troppede op foran Okmans hoveddør for at spørge, om hun ville benytte lejligheden til at give danskerne en undskyldning?

Det ville hun aldeles ikke.

Hun smækkede døren i og tog i stedet ned til kiosken med en orkidé og en undskyldning til rette modtager. Og tilbragte så de følgende uger under en dyne, hvor medierne ikke kunne nå hende.

Tre år senere blev hun tilbudt en stilling som radiovært på Radio24syv. Hun forstår stadig ikke helt, hvordan den mulighed opstod.

»Jeg var jo ikke specielt likeable«, siger hun. Og fører en højlydt dialog om sit eget image:

»Skal hun ikke være vært på ’Aftenshowet’?«.

»Nej, det skal hun nok ikke, for hun er jo en kæmpe usympatisk møgkælling, og seerne vil jo hade hende helt sindssygt! Det eneste, de kan huske hende for, er at skrive om kioskdamen på Christiansborg!«.

Mads Brügger og Mikael Bertelsen så noget andet. Og selv om hun siden har givet dem kanalens mest downloadede program, betragter hun stadig deres sats som en gave.