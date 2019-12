Vi fejrer, at Danmark fik en ny grænse: 2020 bliver det store genforeningsår

Genforeningen mellem Sønderjylland og Danmark lyder overskriften på festen, hvis man spørger det danske flertal nord for grænsen. Tyskerne fejrer ikke ligefrem, at de mistede land, men syd som nord for grænsen er man enig om at fejre 100-året for, at en landegrænse helt enestående blev trukket ved noget så ublodigt, fredsommeligt og demokratisk som en folkeafstemning.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind