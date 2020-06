Han er norsk og udgiver til nordmændenes morskab en bog om at bestige Himmelbjerget. Men det danske 'bjerg' har noget, de norske fjelde ikke har

I dag på grundlovsdag udgiver Roger Pihl, som forfatteren hedder, en bog med titlen ’Kunsten at bestige Himmelbjerget – Danmarks hellige top’. Og nordmanden indrømmer gerne, at det begyndte som en spøg, da jeg får fat i ham over telefon. Grundet coronaregler kan jeg ikke interviewe ham personligt, men jeg ringer fra Himmelbjerget, så det smager lidt af bestigning, og da jeg fortæller, at jeg står på toppen, kommer det på syngende norsk:

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind