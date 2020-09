Hun siger alt det, man ikke må

En komiker fra det Østrig, som var mægtig glade for Adolf Hitlers ideer, serverer en ondskabsfuldhed om jøder i den bedste sendetid i Tyskland! Well, well. Og samtidig får den 27-årige kvinde med de ekstremt lange negle, den korte, blonde frisure og de dyre rober fra Versace lige smækket en lussing i hovedet på sine medsøstre i #MeToo-bevægelsen for at være antisemitiske.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind