Andreas Jebro er kendt for at være nøgen på scenen. Så fotografen og journalisten fik en god idé. Troede de

Skuespilleren Andreas Jebro, der har indlagt sig et vist ry ved ikke at være bange for at smide tøjet på scenen, medvirker lige nu i voldtægtsdramaet ’En historie om vold’, hvor han godt nok er nøgen, men han understreger, at der altså er grænser. Han vil for eksempel ikke sælge Politiken på sine bare balder.