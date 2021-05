Dannie Druehylds stemme var lige så hæs, som den plejede at være, da vi ringede sammen i januar, i februar og i marts for at tale om et interview, vi havde håbet på at nå.

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her