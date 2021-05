Adam Price: »Nu har jeg lært det, nu kan jeg være frelst«

Adam Price kan nå meget, og det skal han også. I næste uge er der premiere på anden sæson af hans Netflix-serie ’Ragnarok’, mens han skriver nye afsnit til DRs ’Borgen’ – og når et interview. Der kommer til at handle om egoisme, præ-revne grøntsager, grådighed, corona, dovenskab, klima, børneopdragelse og affaldssortering. Og om at have rigtig travlt.