DR Pigekoret har historisk været et sted for kæft, trit og retning. Og »learning by fear«

Først var der anklager om et voldsomt præstationspres. Så søsatte DR en undersøgelse af, om grænseoverskridende adfærd har fundet sted. Men hvilken rolle spiller det over 80 år gamle kor – for Danmark og for sangerne?