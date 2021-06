Museum opbevarer rester af forbrændte børn: »Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at man ville udstille dele af vores familie«

Et gammelt sår er brudt op i Philadelphia. For 36 år siden døde fem børn og seks voksne i en mordbrand antændt af politiet. Alle ofrene var sorte. Nu viser det sig, at retsmedicinere i årevis har brugt ligdele fra to af børnene i undervisningen i stedet for at aflevere dem til de efterladte.