Det er fandenfuckme kun på sin plads at bande i en Cronhammar-nekrolog

Billedhuggeren Ingvar Cronhammar døde torsdag morgen. Han efterlader sig en monumental arv, der stiller flere spørgsmål, end den besvarer, og en tro på, at samfundet har mere brug for steder at tænke sig om end nye teknikker til at hæve farten på vores liv.