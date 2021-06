DR's tidligere generaldirektør med ny afsløring om Pigekoret: »Vi bragte chefdirigentens ansættelse til ophør efter klager fra forældre«

Mens en række tidligere sangere i DR Pigekoret har problematiseret forholdene under chefdirigent Michael Bojesen i 00’erne, viser det sig nu, at der også var klagesager under hans forgænger. I Tage Mortensens tid blev der klaget over tvungne tungekys og befamlinger. DR valgte i 2001 at bringe hans ansættelse til ophør, siger tidligere generaldirektør, der i dag erkender, at »vi nu ved, at der var tale om en mere generel problemstilling«.