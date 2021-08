Tyskland var det tætteste, man kom på et Las Vegas her – ikke fordi der var noget at vinde (selv om der var en del at spare, skal guderne vide), men fordi der var en kunstig puls, alt var større og mere, og fordi der var åbent. Det i sig selv var en attraktion.

