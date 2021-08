Du kender det stribede pride-flag. Men kender du de mange alternative farver og udformninger?

Siden regnbueflaget for første gang vajede over LGBTI+-bevægelsen, har der i forsøg på at favne været kamp om flagets udtryk. I dag findes der et hav af flag, som mange af os ikke kender. Men hvad skal de mange flag til for? Og hvem må egentlig hejse regnbueflaget?