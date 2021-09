Johanne Mygind: »Derfor er der mange kvinder, der bliver skilt. Det er den måde, de kan få plads til sig selv på«

Johanne Mygind debuterer med en roman om kvinder i tre generationer – mormor, mor og datter. Og deres forsøg på frigørelse fra normer, der forhindrer dem i at være menneske, andet og mere end blot en relation. Som fru Mygind, mor eller datter. Forfatteren, der også er journalist, debattør og feminist, vil gerne give sit bud på, hvor vi står. Men i romanform denne gang. For man kommer ikke langt med for eksempel et debatindlæg om, at ’Flere kvinder skal have bedre sex’, siger hun.