ONSDAG 15. SEPTEMBER

Rasmus Kolbe kan mødes klokken 22.00 ude i det københavnske Nordvestkvarter.

For et par dage siden, da vi mødtes til en kop kaffe for at aftale vilkårene for det her interview, gjorde han det klart, at han gerne deltog, men at han »ikke har nogen work-life-balance«. Work og life er en og samme ting. Derfor er kontortid alle døgnets vågne timer.

»Det kunne min kæreste sikkert lave et interessant interview om«, siger han.

Han står i regnen og lyser op i mørket i en hidsigt grøn hættetrøje med påskriften Lakse oven på nogle spraglede tegneseriefigurer. Han har lige været til to timers dansetræning, for da vi laver denne del af interviewet, er Rasmus Kolbe med i ’Vild med dans’. For dem, der ikke følger med hver fredag, kan jeg gøre opmærksom på, at den karriere sluttede to dage efter det her møde.

Det er nu også lige meget. Du skal ikke læse om Rasmus Kolbe, fordi han var med i ’Vild med dans’.

Du skal læse om ham, fordi han er youtuber og et fænomen på sociale medier, hvor han går under sit gamle spejdernavn, ’Lakserytteren’. Her formidler han iført mangefarvet tøj sin egen glæde ved at tegne og være kreativ til en målgruppe af børn i alderen omkring 8-12 år i gennemsnit.

80.000 abonnerer på hans kanal på YouTube, 10.000 færre end hele DR har på platformen. På det sociale medie TikTok, hvor man kan lave videoer på op til tre minutter, har han en million følgere. Tidligere har han været Danmarks mest fremtrædende figur på Snapchat, men i dag er han altså rykket videre til andre digitale græsgange sammen med børnene.

Vi trækker vores cykler i retning mod Forum på Frederiksberg, i hvis nabolag Kolbe bor i kollektiv med nogle kammerater. Ud over at være med i ’Vild med dans’ har han også en bog på vej, ’Månebibliotekets forbandelse’, hans anden i en eventyrtrilogi. Efter jul kommer der en mere, hvor han forklarer internettet og de sociale medier for de generationer, der ikke er født til at swipe på en trykfølsom skærm.

Og så har han noget stort på trapperne, som han på det her tidspunkt godt selv ved noget om, men ikke har fortalt mig om endnu.

Ved bodegaen Café Lille Peter i Stefansgade på Nørrebro gør vi holdt.

»Jeg havde regnet med, at der var meget mere efterfest og øl over ’Vild med dans’. Der må jeg bare sige, at jeg blev lidt skuffet«, siger han.

Faktisk er optagelserne til ’Vild med dans’ et af de mest regeltunge farvande, han længe har sejlet i, og det synes han egentlig ikke er specielt sjovt. Det med at følge reglerne er Rasmus Kolbe ikke kæmpe fan af.