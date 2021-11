»Hanne Boel sagde, at jeg kunne jo lige udleve min flirt og så komme tilbage«

Han begyndte med at synge i rockbands. Men så blev det et problem, at hans kæmpemæssige basstemme gik ind og forstyrrede bassen i musikken. Så skiftede han spor, og nu er den 32-årige – og et sted mellem 2,05 og 2,06 meter høje – Nicolai Elsberg Danmarks nye internationale operasanger.