Matilde Digmann har lige taget svampe. Om 45 minutter sætter effekten ind

Interessen for psykedeliske stoffer vokser, og nogle bruger dem som et middel til at få kreativiteten til at flyde. En af dem er kunstner Matilde Digmann. Det er ikke for alle, men hvorfor lade være, når det fungerer for en, spørger kunstneren.