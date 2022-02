»Jeg vågnede en morgen og tænkte: 'Fuuuck, er jeg ovenikøbet homoseksuel?!' Jeg kan næsten ikke overskue mere«

Silas Holst blev mobbet hele sin barndom, et pludseligt crush på Leonardo DiCaprio satte gang i hormonerne, og i dag har han taget mod til sig til at stå i lange sylespidse stiletter i en ny forestilling på Det Ny Teater om dragdronningen Lola. Men mobningen kaster lange skygger over hans daglige liv i dag, og han går helst med kasketten langt nede i panden for at beskytte sig mod det had, der fulgte med hans optræden i ’Vild med dans’.