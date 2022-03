Det har været et par vilde år at være Andreas Odbjerg i. Og han har grædt mange gange. Nogle gange af udmattelse. Andre gange af lykke og forløsning.

For han har været ualmindeligt længe undervejs. Så længe, at de fleste andre nok havde givet op for længe siden. Andreas Odbjerg har fået det ene »nej« efter det andet. Han har stået og sunget midt i et angstanfald foran hele Danmarks befolkning. Og han har kigget til Ove Sprogøe for at forstå sine egne fejl.

Og selv om han nok er gået mange omveje, har det altid været hans helt egne omveje.

Drengen fra den fynske landsby

Da jeg tidligere på DMA-aftenen møder Andreas Odbjerg for første gang, ser han lille ud. Han står ved siden af den over to meter høje Tobias Rahim. Klemt inde i en blomsterport er det umage par i gang med generalprøverne.

I grunden er Odbjerg en lang ranglet fætter på 184 cm. Og når han står rolig på scenen i den gamle flyhangar og synger, ligner han en, der altid har stået på en scene og sunget. Hvilket han rent faktisk også har.

Når han bagefter sidder omme i et af den nedlagte flyvestations små lokaler, løber der til gengæld en anden og mere urolig strøm gennem hans krop.

Hans øjne er opmærksomme på folk, som kommer ind og ud eller går forbi. Før de lige kigger hurtigt ned på telefonen igen. Han fortæller præcist, men venligt, hvordan han vil have den ene og den anden skjorte på. Den lyse stemmes bemærkninger falder hele tiden med den fynske dialekts blidhed, som en let og vedvarende regn.

Andreas Odbjerg ser lille ud, når han til Danish Music Awards står ved siden af den over to meter høje Tobias Rahim. Men i grunden er Odbjerg en lang ranglet fætter på 184 cm.

Og mens den snakkende mund synes at leve sit eget liv, er Andreas Odbjerg hele tiden fokuseret på aftenens optræden. Han får aftalerne på plads og gør klar til sine kostumeskift. Han ender med at have tre lag tøj på, som han skal vikle sig ud af undervejs.

For det kan godt være, at rollen som hovednavn til Danish Music Awards er ny. Men at have en rolle og spille den er ikke nyt.

»Som lille dreng så jeg et H.C. Andersen Festspil i Den Fynske Landsby. Jeg var så opslugt af det, at min mor meldte mig til at deltage året efter«, fortæller Andreas Odbjerg.

Det årlige festspil er et amatørteater med børn og unge mellem 5 og 18 år. I en lille landsbyfolkeskole nord for Odense havde Odbjerg altid sunget og været med i teateret, og da han var 12 år, fik han sin første lille rolle i ’Klods-Hans’. To år senere havde han i 2003 en hovedrolle som prinsen i ’Nattergalen’.

»»Vi er amatører, men vi arbejder som professionelle«, sagde instruktøren Carsten Friis altid. Og det er der, jeg skaber min ungdomsidentitet. Ingen lærer i folkeskolen har taget noget så seriøst før, som Friis tager det at synge og kunne sine replikker. Jeg bliver blown away! Og er helt sikker på, at jeg skal være musicalskuespiller«, siger Andreas Odbjerg.

I de år gik alt op i teater og musicals for Andreas Odbjerg.

Han spillede hvert år med i festspillene, og var blandt meget andet også med i musicalen ’Bugsy Malone’, prøvede kræfter med Shakespeares ’Trold kan tæmmes’, og i 2010 skrev han sammen med vennen Emil Gemmer Kromann musicalen ’Charlie’. Odbjerg instruerede selv.

20 år efter at han sang ’Tomorrow’ solo i ’Bugsy Malone’ og første gang mærkede, at publikum blev rørt af den lyse drengestemme, der ikke engang var gået i overgang, er scenen i dag blevet Odbjergs foretrukne sted i verden.

»Jeg slapper mere af dér, end når jeg ikke står på en scene. Der er mere ro indeni på en scene. Der er kun ét fokus: Syng godt, vær en god performer. Når vi sidder her og taler på tomandshånd, kan alt muligt andet jo fare forbi tankerne: dødsangsten eller en opvask, der venter«, siger Odbjerg.

Faktisk er Odbjerg så tryg på en scene, at han bliver nødt til at udfordre sig selv, når han er ude og spille med sit band.

»Vi aftaler ikke afslutningen på halvdelen af sangene i sættet. Ellers bliver det ikke levende nok. Og det er jo det fedeste, når man så rammer noget, man ikke har aftalt. Det er jo musik! Og det er der alt for lidt af i dansk popmusik, hvor de fleste koncerter er planlagt ned til den samme joke, samme sted, hver gang«, siger Odbjerg.

Andreas Odbjerg (i midten) og band gør sig klar til at gå på scenen under Danish Music Awards.

Derfor er Odbjerg også i gang med at forme sit sceneshow til den kommende danmarksturné efter helt andre idealer end nutidens afviklings-fokuserede shows.

»Det skal være mere som soul club i 1970’ernes Los Angeles, hvor der bare er gult lys, og det, som betager publikum, er det, folk spiller. Ikke noget med tusind skærme og blinklys. Det skal være en modreaktion til det bombastiske arena-show«, siger Odbjerg.

Pebernødder er ikke venskab

Både musikken og lysten til at gå sin egen vej har Andreas Odbjerg på sin vis med hjemmefra.

Hans far var skolelærer og spillede en god blues. Mor var sygeplejerske og syede blandt andet bryllupskjoler i sin fritid. Eller kostumer til den lille Andreas. Der var også en lillesøster og en halv-storebror i det »trygge lille« hjem i den lille by Allesø nord for Odense.

»I en anden tid var min forældre måske blevet noget andet. Men de kommer fra en tid, hvor forældre ikke nødvendigvis bakkede op om en kreativ løbebane«, siger Odbjerg.

Hjemmet var dog ikke en kulturradikal drømmeidyl. Odbjergs far er konservativ og diskussionslysten. Hver aften gennem Andreas Odbjergs barndom blev meninger kastet op i luften over spisebordet og udfordret fra alle sider.

»Det var et hjem, hvor der bliver diskuteret megameget. Også alt for meget, synes min mor. Men hun kommer også fra en familie, hvor man ikke kunne diskutere uden at være uvenner. Det tog hende mange år at forstå, at vi ikke var uvenner, selv om vi var uenige. Også når bølgerne gik højt, og der blev råbt«, siger Odbjerg med et smil over hele ansigtet.

Jeg tror, jeg hører den 60 gange i træk den aften. Indtil jeg ikke kan mere og falder i søvn

Der var fodbold og musicals, men popmusik flettede sig aldrig ind i de mange himmelstræbende drømme i barndommens landskab.

Jo, der var musik derhjemme. Da Odbjerg var en lille dreng, kunne hele familien danse tosset rundt til Shu-Bi-Duas ’Sand-Hans’, og da han som teenager fik sin egen cd-afspiller, skar både Phil Collins’ opsamling ’Hits’ og The Beatles’ ’One’ afgørende mærker i erindringen og ideen om musik. Men sangstemmen sparede han til teatret.

»Jeg blev aldrig rigtig fanget af musik – eller sammenspil, som det hed i skolen. Jeg har altid hadet det der pædagogiske element, hvor der skal være plads til alle, og vi skal vente på alle, og så sidder man og skal spille med en elendig trommeslager. »Det er ikke vigtigt, at det lyder godt, det er vigtigt, at alle udfylder en rolle«, sagde de. Jeg kan slet ikke holde det ud!«, siger Odbjerg.

I det hele taget havde han i skolen svært ved at gå i takt med de andre elever og lærerens pædagogiske principper. Ikke fordi han var oppe at slås eller frisk på noget hærværk i frikvarteret. Han satte bare altid spørgsmålstegn ved de sociale aftaler, der binder en skole sammen.

Som nisseven-legen i december, hvor man giver en udvalgt klassekammerat små gaver i hemmelighed.

»Jeg syntes, det var dybt latterligt. Jeg gad ikke være med«, siger Odbjerg.

»Jeg kan huske, at jeg sad ude på gangen, og min lærer tog det meget alvorligt, idet hun sagde, at det handlede om at være en god kammerat. Jeg sagde, at jeg kan sagtens være en god kammerat uden at have nogle pebernødder med til en eller anden. Jeg syntes slet ikke, at de to ting hænger sammen! Det var det tvungne fællesskab, jeg ikke ville«.

Derhjemme tog far og mor lærernes bekymrede beskeder med ro.

»Når jeg kom hjem, sagde min far altid: »Hvis du tager nogle andre veje og stikker snuden frem, så ender du med at få nogle dask. Men der er også noget frihed forbundet med det««, husker Odbjerg.

Simpelt og sexet

Andreas Odbjerg taler meget. Og han taler hurtigt. På en måde, hvor den ene sætning slynger sig ind i den næste, og en enkelt sidebemærkning hurtigt udvikler sig til en længere anekdote, eller hiver noget overflødig information ind i samtalen.

Om en odenseansk ørelæge, der har opfundet noget smart til folk med dræn. Og om sin oldefar, der egentlig hed Pedersen, men var træt af, at en anden Pedersen altid fik hans post, så han tog egnsnavnet Odbjerg.

Eller om vennen, der egentlig er en stille og rolig fyr, men bare altid løber ind i surreelle oplevelser. Som dengang han var i praktik hos en pornoproducent. Eller da han efter en søvnløs nat troede, at en ecstasypille var en god idé, inden en session i øvelokale med Odbjerg. Han blev sendt hjem igen.

Og selvfølgelig er vendepunktet i Andreas Odbjergs forhold til popmusik også indrammet i en anekdote.

I samme øjeblik han indledte sin kreative løbebane med sin karakteristiske all-in-indstilling i teateret, var han skoletræt. Som 15-årig droppede han ud af gymnasiet og prøvede at finde plads til at hellige sig sit teaterkald på Vesterdal Efterskole.

Dér kom han en dag gående ind i salen og så den jævnaldrende Andreas Ringblom Knudsen (der i dag lever af at skrive k-pop) sidde og spille guitar.

Den evigt rastløse Andreas Odbjerg i DMA-sofaen. Ventetid er det værste, han ved.

»Han ligner bare en fjollet efterskoledreng med fedtet hår og er på ingen måde en adonis, vel? Og der sidder otte piger rundt om ham og er fuldstændig væk. Og jeg tænker bare: ’Det der er en meget hurtigere afregning for det andet køn i forhold til ens kunst’. Eller ens fjerpragt, kan vi kalde det. Det er den direkte vej i forhold til at stille sig op og recitere ’Hamlet’«, siger Andreas Odbjerg.

Og det var ikke bare coolness-faktoren, der ramte Odbjerg. Ringblom Knudsen sad og spillede sine egne sange, fortalte sine egne historier, havde sine egne følelser.

»I en musical havde jeg jo ingen magt over min rolle. Der bestemte instruktøren og manuskriptet, hvor tiltrækkende eller ubehagelig jeg skulle fremstå. I gammeldags tøj og galocher. Der var noget simpelt og sexet over det øjeblik på efterskolen«, siger Odbjerg.

Herefter så han sig ikke tilbage. Nu skulle han være popstjerne!

I nogle år holdt han fast i teateret ved siden af musikken, men da han forlod teenagetiden, slap han også musicaldrømmen. I stedet var han en sprælsk forsanger i et Kashmir Jam Band, der kun spillede tidlig Kashmir, »jep, kun sange fra ’Travelogue’ og ’Cruzential’«. Og som altid med den indstilling, at det ikke er en leg.

»Jeg tror egentlig ikke, at jeg gør noget for sjov. Jeg går på hf, men tager musikken så seriøst, at jeg er klar til at ofre. Da alle hf-klasserne skal en studietur til Hamborg, bliver jeg hjemme. De skal til Hamborg og have det fuldstændig sygt, men jeg skal spille Kashmir-sange som ’The Story of Jamie Fame Flame’ i et lille forsamlingshus, hvor der står fem mennesker! Men det var lige meget. For jeg betragtede det allerede som et arbejde. Jeg var 17 år. Og vidste, at nu var det musik«.

Musical-makkeren Emil Gemmer Kromann inviterede Andreas Odbjerg med i bandet Them Socks. De skrev deres egne sange og var i mange år et festfænomen i Odense. På små spillesteder og til alle gymnasiefesterne spillede de deres optimistiske funkblæsende popsange og stod i klar kontrast til 00’ernes indfølte kig-ned-på-skoene-indie.

Når vi sidder her og taler på tomandshånd, kan alt mulig andet jo fare forbi tankerne, dødsangsten eller en opvask, der venter

Humøret var højt som den hat, Andreas Odjberg havde på i fronten for bandet. Sammen med et guldalderjakkesæt, han havde fået sin mor til at sy, efter at han havde set Thure Lindhardt spille Søren Kierkegaard.

»En lang gul frakke og en høj hat, klassisk guldalder. Og det bliver så brandet for bandet«, siger Odbjerg.

Hvis man møder folk fra Odense, der i dag er er på vej ind i 30’erne, har de formentlig set Andreas Odbjerg og Them Socks spille til en fest. Der er næsten tale om en hel Odbjerg-generation. Them Socks gav hundredvis af koncerter, skrev sange, som gjaldt det livet, og brændte af Odbjergs dedikation.

»Vi var en kombination af meget ambitiøse og ret kloge mennesker. De andre læste psykologi eller arkitektur ved siden af. Og vi investerede alle penge i nyt gear og udstyr. Vi havde bedre gear end nogen af de musikere, jeg spiller med i dag!«, siger han.

For Andreas Odbjerg er der ingen uddannelse. Kun musikken. Og hverken forældre eller venner sagde noget, mens årene gik.

»De vidste godt, at det ikke nyttede noget. Jeg havde jo besluttet mig«.

Faldt i søvn til en løgn

Det tager kun en halvanden times tid at tage toget fra Odense til København. Men sidder man i Odense, kan den musikbranche, der er forankret i hovedstaden, hurtigt opleves som en helt anden planet, et fatamorgana.

Sådan havde Andreas Odbjerg det for godt 10 år siden. Derfor fór han rundt og bankede på alle døre og trykkede på alle knapper.

I 2009 meldte han sig til anden sæson af tv-showet ’X Factor’. For at trække opmærksomhed til sit band. Han røg hurtigt ud.

Tre år senere stillede han op til ’The Voice’ med samme motiv. Der skulle ske noget! Han nåede til finalen med Xander Linnet som mentor. Der skete ikke noget. Ingen pladekontrakt, intet gennembrud.

I årevis hutlede Andreas Odbjerg sig igennem tilværelsen som weekendrockstjerne, tjente små penge ved at stå i garderoben på baren Boogies med Karen ’Mø’ Ørsted og flyttede fra venners sofaer til midlertidige værelser og videre. Hele tiden videre.

Normalt sidder angst i brystkassen, men jeg rykkede det ned i hænderne, for jeg skulle jo synge

På et tidspunkt dannede han den skæve r’n’b-duo Moses: ’Andreas’ (udtales »Moses siger Andreas«) sammen med musikeren Moses Fiellau. De fik endda et ret stort P3-hit med ’Gazeller’, men Fiellau havde ikke samme ambitioner som Odbjerg.

»Jeg kunne have stoppet tusind gange. Det føltes bare aldrig som et valg. I en blanding af komplet naivitet og en eller anden idé om, at jeg kunne mærke, at der var plads til udvikling, fortsatte jeg bare. Og så har jeg jo ikke kedet mig et eneste sekund! Jeg har været røvflad, men fandeme haft det sjovt«, siger Odbjerg.

Det var dog ikke kun sjovt. I en periode boede Andreas Odbjerg i et kollektiv, hvor tilværelsen tog en dyster drejning. Der blev røget for meget hash og spillet computerspil bag mørklægningsgardiner hele dagen.

»Det hele er udsigtsløst, og der er total mangel på ambitioner. Jeg bliver tynget af det. Jeg har de her kæmpedrømme om musikken, og så vågner jeg op i et miljø, hvor folk bare er glade, hvis kontanthjælpen først ringer i morgen. Så har de endnu en dag til ikke at tænke på, hvad de egentlig skal«, siger Odbjerg.

Stedet tiltrak flere og flere fortabte sjæle. Der var ikke hårde stoffer og kanyler, men det blev et samlingssted for folk med »en tung stemning« i sig. Og Odbjerg blev hængende, fordi der stadig skete lidt med musikken. Ikke meget, men lige præcis nok til, at han ikke brød op.

»Hver aften, når jeg går i seng, tænker jeg: ’I morgen siger du værelset op! Og så flytter du ned til din mormor, hun har et stort hus, måske kan du bor der, mens du laver din plade færdig. En plade på dansk. Alene’. Sådan lyver jeg for mig selv, lige inden jeg falder i søvn. Hver aften i de to år, jeg bor der. Det bliver mere og mere kvælende, og jeg begynder at gå død«.

Det var den desperation, der fik Odbjerg til at melde sig til tv-talentkonkurrencen ’Voice’.

Andreas Odbjerg har været ualmindeligt længe undervejs. Så længe, at de fleste andre nok havde givet op for længe siden.

Tanken var blåøjet enkel: Hvis han først fik hilst på dommeren L.O.C., kunne den aarhusianske rapper sikkert introducere Odbjerg til musikindustriens nøglefigurer. Og som nummer 2 i finalen fik Odbjerg faktisk kontakt til Universal og penge til at indspille nogle sange.

De sange var dog for mærkelige for det store pladeselskab.

»De mener, at jeg er klar om to-tre år, der skal lige »co-writes lidt«. Og jeg tænker bare: ’Jeg har været i gang i fucking syv år! I kan ikke mene, at jeg skal vente tre år mere, altså! Er jeg virkelig ikke kommet længere ...’«.

Andreas Odbjerg var nået til en blindgyde. Og brød op.

Han forlod kollektivet, han forlod Odense, og han forlod sit band, der ellers var blevet til We Are og netop havde fået en slags pladekontrakt, hvor de selv skulle crowdfunde albummet.

I stedet flyttede Andreas Odbjerg til København og begyndte på Rytmisk Musikkonservatorium. Da han blev 30 år, var han endelig klar til at gå solo.

»Musikbranchen føltes i de år som noget, der var umuligt at indtage. Jeg troede, at det var, fordi vi var i Odense og for langt væk fra netværket, men under min tid på konservatoriet gik det op for mig, at det bare var, fordi sangene ikke var gode nok. Når jeg ser tilbage, kan jeg se, at jeg bare har været langsom om at lære«.

Dansk popmusik er moden nu

Da jeg møder Andreas Odbjerg anden gang, er han mindre eksalteret end første gang.

Han sidder i et lille studie på Islands Brygge. Med en lang jakke, gule brilleglas og et knælangt halstørklæde om sig. Han har jakkesæt på inden under.

Det er midt i december, og sammen med producerteamet Pitchshifters samt den gamle musikven fra Odense og ’kapelmester’ Mads Dyrst er Odbjerg i gang med at lægge sidste hånd på debutalbummet, ’Hjem fra fabrikken’. Eller lægge sidste øre til. Det hele skal afleveres inden jul.

Ud ad vinduet fra 4. sal kan man se mod Amager. Hvis man kan komme til for udstyr, små keyboards, ledninger og noget nær en kunstinstallation af forskellige højtalere. I hjørnet læner en lp-udgave af Kasper Windings ’Mig og Charly’ sig op ad det store vindue ind til studiet.

Thor Nørgaard fra Pitchshifters sidder ved mixerpulten og holder arbejdstempoet, mens de andre bestiller italiensk takeaway, og Andreas Odbjerg bøjer sig over sin telefon.

»Skal guitaren skrues bare en anelse op?«, spørger Thor Nørgaard, efter at sangen ’Blev du fanget af noget?’ er braget ud af højtalerne.

Nu er der fokus. Og de andre i rummet giver ham ret, da han siger:

»Jeg fjerner lige en enkelt db på trommen for at tage lidt af undertrykket i lyden«.

Sangen bliver spillet engang til.

Men denne gang skifter Nørgaard rundt mellem forskellige højtalere. For at få en fornemmelse af, hvordan forskellige folk vil høre den. Og høre dens kerne.