Sønderlemmende kritik fra medarbejdere: Presset stiger på prominent direktør

20 medarbejdere har i et brev udtrykt stærk utilfredshed med direktør Christian Gethers ledelse og håndtering af efterårets krænkelsessag på Arken. Flere medarbejdere går nu så vidt som til at mene, at han bør gå af. »Min reaktion er, at selvfølgelig bliver jeg på pladsen og gør arbejdet færdig«, siger han selv.