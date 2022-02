Gauguin var et sandt monster, der væltede sig i venner

Men venner havde han, kunstnervenner, fra Frankrig, Holland og Danmark, der fulgte ham som den førerskikkelse, han insisterede på at være. Eller også fulgte de bare denne stædige enegængers eksempel. Der var i hvert fald mange af dem – og de fleste var så gode, så originale, at de kan være temaet for en særudstilling på Ordrupgaard.

