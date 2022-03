Nu kommer Kristian Leth med sin sandhed om opvæksten med en fraværende far

Kristian Leth har skrevet en bog om den tristesse, der hænger over hans opvækst, om vejen tilbage til en barndom, han ikke kan huske, og om en far, der ikke var der. Faren, Jørgen Leth, var i gang med at være filmpoet og cykelkommentator for alle os andre. Det er ikke et hævntogt, men med Kristian Leths egne ord er der alligevel tale om »grove løjer«. Og hvis det er et anklageskrift, er det rettet mod en hel generation.