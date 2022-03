»Jeg har ikke turdet forfølge en karriere inden for musikken og kommer nok aldrig til at fungere i et forhold med en mand«

Som 15-årig i DR Pigekoret blev Signe Kroner kysset mod sin vilje – hun tilbydes 25.000 kroner i erstatning. Nu har hun kontaktet en advokat for at høre om muligheden for at stævne DR.