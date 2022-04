Da Simon Lund fik et nyt hjerte, fik han også en udløbsdato, der er kortere end andre menneskers

I 10 år har Politikens musikredaktør Simon Lund båret rundt på en personlig historie. Han var ung og stærk, havde kone, tre små børn og fart på tilværelsen, da han pludselig fik det dårligt under en løbetur. Nu er han over halvvejs i sit nye liv. Livet med det nye hjerte, der banker i hans bryst. Hvilken pris har han betalt for at få en chance til? Hvad har han lært af at snyde døden? I en ny podcastserie fortæller han historien om sit nye hjerte, og i denne artikel interviewes han af sin kollega Gudrun Marie Schmidt.