Østlands humørshow er blevet en darling blandt unge

En af musikerne havde kæmpet som soldat for Ukraine, kort tid inden han kom med i et show, der set i det lys må have været et absurd opbud af pyroteknik og projektøre. En anden havde samlet ind for Ukraine. Og deres sang ’Stefania’ om sangerens mor og alle ukrainske mødre blev fulgt til dørs af taktfaste klapsalver, stående publikum og til sidst et brøl fra de hujende mennesker.

