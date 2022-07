Danmarks store arkitekt slår alarm: Vi har gjort det forkert alt for længe

I denne uge blev Lene Tranberg udnævnt til forkvinde for kulturministerens nye ekspertgruppe, der skal udstikke retningen for en ny national arkitekturpolitik. Lene Tranberg er blevet omtalt som dronningen af dansk arkitektur. Hendes tegnestue står bag opfindsomme og æstetisk tilpassede bygninger som Skuespilhuset, Tietgenkollegiet i Ørestad og Kannikehuset i Ribe, og for sin livsindsats modtager hun nu sine kollegers hæder med Arkitektforeningens Æresmedalje. Men efter en længere sygemelding er hun kommet alvorligt i tvivl angående den måde, vi bygger huse og byer på. Vi bør lære af fortiden og i langt højere grad bevare og bygge om. Og hvis vi endelig skal bygge nyt, bør det være med levende materialer. Altså som i huse af voksende planter.

Planter går i et med deres steder. Mens de gror, gør de omgivelserne rigere. Det skal vores huse også. Danmarks førende arkitekt drømmer bogstaveligt talt om at forene kultur og natur.