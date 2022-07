Står den milliondyre jyske turistattraktion overhovedet til at redde?

For to år siden åbnede Naturkraft for 300 millioner kroner ved Ringkøbing Fjord som besøgssted for folk, der ville lege og lære om bæredygtighed og naturkræfter. Publikumsforventningerne var tårnhøje, men turisterne kom ikke. Nu har kommunen postet flere penge i projektet. Men kaster de bare gode penge efter dårlige?