»Da han var omkring fire år, havde han intet sprog. Han kunne ikke forstå noget, og han kunne ikke sige noget«

For få år siden blev det anerkendt som et selvstændigt sprog i Danmark. Under coronakrisen blev det for første gang for alvor brugt i dansk nyhedsformidling. Men nu er dansk tegnsprog i fare for at miste de fleste af sine talere. Og på en international liste over truede sprog står det opført som sårbart.