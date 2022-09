Han er blevet en af verdens største abstrakte malere ved at lave noget, der ligner noget, alle kan lave, men ingen andre kan

Efter livet på gaden i Londons arbejderkvarterer er kunstneren Sean Scully nu blevet en superstjerne på sit felt. Han har har ifølge sig selv og andre været med til at omskrive kunsthistorien, nu er han med til at omskrive historien om Thorvaldsens Museum, der for første gang har en stor udstilling med en samtidskunstner.