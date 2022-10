Basklarinetter! Techno! Svampe! Verdens særeste superstjerne er tilbage

Det tog lang tid for Björk at komme i sync med sin egen rolle som kvinde i musik. Og når man ser tilbage, forstår man godt hvorfor. Det er heftigt at læse, hvordan hun i 90’erne blev beskrevet som en kæmpe diva, der ikke var noget uden sine – mandlige – producere. I dag producerer Björk selv sin musik. Noget har ændret sig i det islandske kraftvarmeværk. Pernille Jensen tegner et portræt af superstjernen, som er aktuel med sit 10. album.