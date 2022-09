Det er vildt at se en seddel med værdien 200 milliarder mark

Mens jeg tramper, kan jeg på en skærm foran mig score yderligere mønter i et spil, hvor et pizzabud skal hurtigst muligt gennem byen. Det går fint, og der ser ud til at vælte penge ind på det guldkort, som både er billet til udstillingen og en del af et investeringsspil. Det er ikke rigtige penge, men hamsterhjulet viser helt konkret, at det kræver en solid indsats at få penge på kontoen.