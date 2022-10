Orglet hænger oppe under loftet, er malet med guld og har kostet en formue. Og på fjerde år er en bitter og bizar strid i gang

I en kirke i Næstved er menighedsrådet og kunstneren Thomas Kluge blevet så uenige om en guldkant på to kunstværker, kirken har bestilt hos Kluge, at sagen kommer for retten på onsdag. Kluge nægter, at hans værker skal hænges op med den guldkant, menighedsrådet har fået malet på dem, menighedsrådet nægter at hænge dem op uden. Sidstnævnte har nu sat en halv million kroner af til retssagen.