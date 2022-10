»Mine klassekammerater var da ikke for fine til at lave gaskammerjokes«

Krimiforfatteren Katrine Engberg har solgt en million bøger, siden hun debuterede i 2016. Med sin nye krimi, ’Det brændende blad’, har hun for første gang brugt af sin egen personlige historie. Hun har givet en af karaktererne sin fars navn, Jan. Og har skrevet hans jødiske familiehistorie ind i handlingen. Og så har hun sørget og grædt over sin far – som hun var på afstand af hele sit voksne liv – imens hun har skrevet.