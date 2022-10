De små huse er et af verdens bedste marketingstunts. Og hey, der er sprut i!

Over de seneste 70 år har det hollandske flyselskab KLM foræret millioner af alkoholfyldte miniaturehuse til passagerer på business class. I dag er de små KLM-huse en institution i nederlandsk kultur og ikoniske samlerobjekter for tusindvis af mennesker verden over.