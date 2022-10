Landbruget er rykket ind i valgkampen: Hvad sker der, hvis vi tier stille et øjeblik og lytter til gylletanke, malkemaskiner og foderautomater?

Nye Borgerliges leder blev fotograferet med hovedet hvilende på en gris. SF’s formand var på landbrugsbesøg, og Enhedslisten har været med Danmarksdemokraterne på gårdbesøg. Landbruget er rykket ind i valgkampen. Men hvad sker der egentlig ude på landet? Det har lydkunstneren Jacob Kirkegaard, der tidligere har lavet værker med lyd fra smeltende indlandsis og atomkraft, et bud på. Han har været ude på de danske landbrug for at lytte – og har mødt en pulserende industri. Lyt med.