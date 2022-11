»Det er ikke lykkedes at få fat på Britta Nielsens millioner, og så kommer de her og tjekker, om jeg har momset et par skulpturer forkert«

Flere kunstnere oplyser i en ny undersøgelse, at det er o.k., hvis kunstnere sælger værker sort eller bytter sig til tjenester. Det skyldes, at de er økonomisk presset. Men er vores moralske kompas indstillet anderledes, når det gælder kunstnere, end når håndværkere og politikere snyder i skat?