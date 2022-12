Hendes bog udkom næsten ubemærket i Norge: Nu diskuterer hele landet #MeToo i klinikker og konsultationer

Sådan er det ikke længere. Efter at en litteraturredaktør på den danske avis Information gennem opmærksom læsning indså, at romanen rummede en udetoneret #MeToo-bombe, er den blevet et heftigt samtaleemne i Norge. Forfatteren har efterfølgende anmeldt virkelighedens foreløbig unavngivne psykiater. Den norske pendant til Styrelsen for Patientsikkerhed – Helsetilsynet – har modtaget en indberetning. Og norske medier skriver spalte op og ned om psykiatere og psykologers misbrug eller ikke-misbrug af autoritet: