Løkkes højre hånd skyder allerede efter sine forgængere: »Det er slut. Det kommer til at gå den anden vej nu«

Ambitionsniveauet har været for lavt i dansk kulturpolitik, lyder det fra den nye kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, (M) i hans første større interview. Han er dog ikke klar til at gå i detaljer om sine løsninger på problemerne endnu, men han lover, at der kommer flere penge til området.