'Ung kvinde med en fløjte' har siden 1996 været genstand for spekulationer om ægtheden, store koryfæer har haft stærke holdninger, og nu har amerikansk museum slået fast, at de mener, at det er uægte. Men det ser Rijksmuseum stort på. Credit: National Gallery of Art/Public domain Foto: National Gallery of Art/public domain/image courtesy National Gallery of Art